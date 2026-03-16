Far West a Viale Ippocrate: rissa tra ragazzi finisce a bottigliate. Residenti esasperati

Un’altra notte agitata nel cuore della movida universitaria romana. Intorno a mezzanotte di sabato 4 marzo, viale Ippocrate – da sempre punto di ritrovo per studenti e giovani tra pub e locali – si è trasformato in pochi minuti in una scena di caos e tensione.

Tutto sarebbe iniziato con una discussione tra alcuni ragazzi all’esterno dei locali. Parole grosse, provocazioni, poi la situazione è precipitata. In pochi istanti la lite si è allargata coinvolgendo altri gruppi: spintoni, urla e infine bottiglie di vetro scagliate in mezzo alla strada. Il frastuono ha svegliato i residenti dei palazzi circostanti, molti dei quali si sono affacciati ai balconi assistendo a una vera e propria rissa collettiva.

Nel frattempo alcuni passanti hanno ripreso la scena con i telefoni cellulari. I video, ora nelle mani degli investigatori, potrebbero rivelarsi decisivi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

La scoperta della minorenne

Nel pieno della confusione, l’intervento dei militari dell’Arma dei Carabinieri ha portato alla luce una situazione ancora più preoccupante. Sul marciapiede, poco distante dal punto in cui si era scatenata la rissa, è stata trovata una ragazza minorenne distesa a terra e priva di sensi.

Le sue condizioni hanno fatto temere subito il peggio: la giovane presentava i sintomi di un grave abuso di alcol e rischiava il coma etilico. I soccorritori l’hanno caricata in ambulanza e trasferita con urgenza al Policlinico Umberto I.

Una volta ripresasi parzialmente, la ragazza avrebbe raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita. Un dettaglio su cui ora si concentrano gli accertamenti: resta infatti da chiarire se le percosse siano avvenute durante la maxi rissa scoppiata in strada o se si tratti di un episodio distinto.

Dai primi controlli è emerso inoltre che la giovane sarebbe già stata segnalata in passato alle forze dell’ordine per episodi di violenza nei confronti di altre coetanee.

Residenti esasperati

L’episodio riaccende la rabbia dei residenti della zona di Piazza Bologna e delle strade limitrofe, tra cui via Vigevano e lo stesso viale Ippocrate, da tempo al centro delle polemiche per la movida notturna.

Nonostante i provvedimenti adottati nei mesi scorsi dalla Questura di Roma – tra cui la chiusura temporanea di alcuni locali – molti abitanti sostengono che la situazione non sia cambiata. La presenza di gruppi numerosi di giovanissimi, spesso minorenni, e il consumo diffuso di alcol continuano a creare tensioni e disagi.

«Siamo ostaggi di notti sempre più fuori controllo», denunciano i residenti, ricordando anche altri episodi di violenza avvenuti negli ultimi mesi, tra cui l’assalto a un condominio che aveva già fatto esplodere la protesta dei residenti.

Intanto le indagini proseguono: i filmati girati durante la rissa e le testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine potrebbero presto aiutare a ricostruire quanto accaduto e a individuare i protagonisti dell’ennesima notte di tensione nel cuore della movida universitaria romana.

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