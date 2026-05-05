Far West all’Eur: inseguimento da film sulla Colombo, arrestato 47enne su auto rubata

Notte ad alta tensione nel quadrante sud della Capitale, dove un inseguimento tra pattuglie dei Carabinieri e un SUV rubato ha trasformato le strade dell’EUR in un percorso a ostacoli ad altissimo rischio. L’episodio si è concluso con l’arresto di un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, fermato dopo una fuga spericolata durata diversi minuti.

Tutto ha avuto inizio su via Cristoforo Colombo, quando una Range Rover Sport è stata intercettata da una pattuglia della Compagnia Roma EUR insieme al Nucleo Radiomobile. Un controllo incrociato sulle banche dati ha rapidamente chiarito la situazione: il veicolo risultava rubato.

Alla vista dell’alt dei militari, il conducente ha scelto di non fermarsi, dando inizio a una fuga a tutta velocità lungo le arterie del quartiere.

Ne è nato un inseguimento pericoloso, tra manovre improvvise, semafori ignorati e velocità elevate che hanno messo a rischio gli automobilisti in transito. La corsa si è conclusa nei pressi di via dell’Umanesimo, dove il SUV è stato definitivamente bloccato.

Il conducente ha tentato un ultimo disperato gesto, abbandonando il mezzo e provando a fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e fermato dopo una breve colluttazione con i militari.

La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di ricostruire un quadro più ampio dell’attività dell’uomo. All’interno del SUV è stato rinvenuto un vero e proprio “kit del ladro”, composto da strumenti elettronici e attrezzi da scasso.

Tra questi, un jammer utilizzato per disturbare i segnali GPS e neutralizzare eventuali sistemi di localizzazione, oltre a 12 carte di pagamento clonate, un documento d’identità contraffatto e diversi arnesi da effrazione, tra cui chiavi modificate, trapani e coltelli.

Per il 47enne sono così scattate le manette in flagranza. L’uomo è stato condotto a piazzale Clodio per il rito direttissimo e dovrà rispondere di numerose ipotesi di reato, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso di documenti falsi e detenzione di strumenti atti allo scasso, oltre alle accuse legate alla fuga pericolosa che ha messo in pericolo la circolazione stradale.

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