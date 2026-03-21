Far West tra il GRA e i Castelli: investe un Carabiniere per sfuggire all’alt. Arrestato 49enne ad Ariccia

Una fuga a tutta velocità, tra le strade della periferia est e i Castelli Romani, si è conclusa con un arresto e un carabiniere ferito. Protagonista un 49enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, che ha ignorato un posto di blocco e dato vita a un inseguimento ad alta tensione terminato ad Ariccia.

Tutto è iniziato in via Longoni, dove i militari del Nucleo Radiomobile hanno intimato l’alt a una Mercedes. Alla guida c’era l’uomo, che avrebbe dovuto essere fermato per un controllo. Ma invece di accostare, ha scelto la fuga, premendo sull’acceleratore e dirigendosi verso il Grande Raccordo Anulare.

Alla base della decisione, secondo quanto emerso, il timore delle conseguenze: il 49enne guidava infatti con la patente sospesa per precedenti legati alla guida in stato di ebbrezza.

L’inseguimento si è protratto per diversi chilometri, fino a raggiungere la zona tra via Maremmana e via Selva Ferentina. Qui, complice un rallentamento del traffico, sembrava possibile bloccare la corsa del fuggitivo. Il capo equipaggio dei Carabinieri è sceso dall’auto di servizio per tentare un ultimo intervento diretto.

È in quel momento che la situazione è precipitata. L’uomo, invece di arrendersi, ha accelerato bruscamente, investendo il militare nel tentativo di aprirsi un varco e proseguire la fuga.

Il carabiniere è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Frascati: le sue condizioni non destano preoccupazione, ma i medici gli hanno diagnosticato traumi con una prognosi di venti giorni.

La corsa del 49enne, però, aveva ormai i minuti contati. Grazie all’identificazione immediata della targa e al coordinamento con i militari della zona dei Castelli Romani, i Carabinieri sono riusciti a risalire rapidamente all’indirizzo dell’uomo.

L’arresto è scattato poco dopo nella sua abitazione ad Ariccia, dove è stato sorpreso e bloccato senza ulteriori resistenze.

Per lui le accuse sono pesanti: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, aggravate dalla recidiva e dalla guida con patente sospesa. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

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