Fast and Furious sul raccordo: sfreccia contromano con lo scooter, 40enne bloccato a San Basilio

Una fuga folle, in pieno giorno, lungo il Grande Raccordo Anulare. Uno scooterista lanciato a tutta velocità contromano tra le auto in transito, seminando il panico tra i conducenti increduli.

È successo nel primo pomeriggio di giovedì 12 giugno, quando un uomo, 40 anni, romano e già noto alle forze dell’ordine, ha sfidato la sorte – e la polizia – in un inseguimento da film terminato solo nei campi della periferia nord-est della Capitale.

Tutto inizia alle 15:30, quando una pattuglia della Polizia Stradale nota un maxi scooter sfrecciare nei pressi dell’uscita Prenestina. Intimato l’alt, il centauro non solo ignora l’ordine, ma accelera tentando la fuga.

Gli agenti si lanciano all’inseguimento, ma la situazione precipita quando l’uomo, in un gesto sconsiderato, inverte la marcia e percorre contromano diversi tratti del Gra, mettendo a rischio la sua vita e quella di decine di automobilisti.

La targa e il modello vengono subito comunicati alla sala operativa: scatta la caccia. Il sospettato, secondo i dati, è residente nella zona di San Basilio, ed è lì che si concentrano le ricerche.

Pochi minuti dopo, la svolta: gli agenti del IV Distretto di Polizia lo intercettano mentre, sudato e nervoso, cerca di nascondere il motorino tra l’erba alta in un pratone compreso tra via Mondolfo e via Scorticabove.

Identificato, il fuggitivo si rivela un volto già conosciuto alle forze dell’ordine. È alla guida senza patente – revocata – e senza assicurazione.

La sua corsa si chiude così: una denuncia a piede libero e una pioggia di sanzioni per le numerose infrazioni al Codice della Strada, tra cui guida contromano, fuga da posto di blocco e mancanza di documenti.

