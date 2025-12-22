Fast & Furious, tra le strade dell’ Eur e Portuense: 38enne bosniaco fermato dopo ore di tensione

Un inseguimento ad alta velocità tra le strade dell’Eur e Portuense ha lasciato dietro di sé sei agenti feriti e tre auto della polizia danneggiate, prima che la vicenda si chiudesse con l’arresto del fuggitivo.

Protagonista della corsa una Fiat Grande Punto rubata, condotta da un cittadino bosniaco di 38 anni, che ha tentato di sfuggire alle forze dell’ordine in un vero e proprio inseguimento da film.

Tutto è iniziato lungo via Laurentina, quando una pattuglia ha notato l’auto – già protagonista di un precedente tentativo di fuga – muoversi in maniera sospetta.

Gli agenti hanno subito attivato sirene e lampeggianti, dando il via a una corsa ad alta velocità che ha attraversato l’Eur e proseguito fino a via Portuense, con il fuggitivo che viaggiava a oltre 120 chilometri orari tra le strade della Capitale.

L’inseguimento si è concluso all’interno di un condominio, dove l’uomo aveva tentato di nascondersi sotto un’altra macchina.

Bloccato dai poliziotti, è stato condotto davanti al giudice per l’udienza di direttissima a piazzale Clodio: la misura cautelare decisa è il carcere.

Gli agenti coinvolti nell’operazione hanno riportato ferite lievi, con prognosi tra i 5 e i 15 giorni, ma fortunatamente nessuno in gravi condizioni.

