Fast & Furious tra Ostia e San Paolo: folle inseguimento finisce con uno schianto contro la Polizia

Un inseguimento da film, iniziato tra le strade di Ostia e conclusosi con lo schianto finale davanti alla stazione della metropolitana San Paolo.

È stata una serata di puro terrore quella di mercoledì 25 marzo, quando una vettura a noleggio, risultata rubata, ha scatenato il panico lungo le arterie che collegano il litorale al cuore della Capitale.

La fuga e lo speronamento

Tutto ha avuto inizio sul lungomare di Ostia. Alla vista del posto di blocco e all’intimazione dell’alt da parte degli agenti, il conducente della vettura ha pigiato sull’acceleratore anziché frenare.

A bordo, una “batteria” composta da tre persone: un uomo cileno e una donna italiana, entrambi con precedenti per droga, e un terzo complice.

Durante la folle corsa per seminare le volanti della Polizia di Stato, i fuggitivi non hanno esitato a mettere a repentaglio la vita degli altri automobilisti, arrivando a speronare un’auto in transito. Fortunatamente, l’impatto non ha causato feriti, ma non è bastato a fermare la marcia dei criminali.

L’epilogo alla stazione San Paolo

La fuga è terminata bruscamente davanti alla fermata della Metro B San Paolo. Qui, la Polizia è riuscita a chiudere ogni via d’uscita, costringendo l’auto rubata a una manovra disperata che si è conclusa con l’impatto contro una pattuglia.

Nella confusione dello schianto, il terzo uomo a bordo è riuscito a scendere velocemente dal veicolo e a dileguarsi a piedi tra le strade limitrofe, facendo perdere le proprie tracce.

Per la coppia, invece, sono scattate immediatamente le manette. Gli agenti li hanno bloccati e condotti in commissariato con l’accusa di resistenza, ricettazione e possesso di sostanze stupefacenti.

Le indagini

Gli investigatori sono ora al lavoro per ricostruire i motivi dietro una fuga così disperata. Il sospetto è che il trio possa essere coinvolto in una serie di reati predatori o in un giro di spaccio di più ampia portata nel quadrante di Ostia.

Nel frattempo, è caccia all’uomo per rintracciare il complice fuggito, mentre la vettura è stata posta sotto sequestro per i rilievi scientifici.

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