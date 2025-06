“Favole d’Etruria” di Paolo Carlucci al Pentatonic

Domenica 22 giugno 2025, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina incontro con Paolo Carlucci e il suo libro Favole d’Etruria, (EdiLet 2024)

In conversazione con l’autore: Plinio Perilli e Anna Maria Curci

In questa raccolta poetica ci si muove nel paesaggio etrusco, dalle rupi silenziose delle necropoli rupestri di Tuscania o di San Giuliano alle distese verdeggianti sulle quali spira la brezza del mare Tirreno, da Populonia a Pyrgi, dalle tombe dipinte di Tarquinia ai possenti resti di Roselle.

Paolo Carlucci, nato a Roma nel 1966, insegna nei licei. Poesie e numerosi contributi critici sono presenti in diverse antologie e riviste cartacee, così come in siti letterari, come Poetarum Silva, La Recherche, Neobar, Noi donne. Ha scritto per diversi anni sulla rivista I fiori del male; attualmente collabora a Kenavò.

Le raccolte poetiche più recenti sono Google God (Ensemble, 2022) e un trittico sulla Tuscia, costituito dalla silloge L’ora felice e due plaquette, Viterbo sacra e profana e Pellegrino a Civita (GBE, 2023). Nel 2024, con Edilazio, ha pubblicato Favole d’ Etruria.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2025 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

