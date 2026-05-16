Febbre Swatch a Roma: tende e code nella notte sotto la pioggia in via del Corso e a Prati per il nuovo “Royal Pop”

Pioggia battente, temperature in picchiata e marciapiedi trasformati in serpentoni umani. Ma nel cuore di Roma nulla è riuscito a raffreddare l’entusiasmo dei collezionisti e degli appassionati di street fashion accorsi questa mattina in via Cola di Rienzo per l’apertura del nuovo store monomarca Swatch.

Fin dalle prime ore del giorno il quartiere Prati è stato preso d’assalto da centinaia di persone in fila davanti alle vetrine ancora chiuse del negozio.

A trascinare la corsa all’acquisto è stato soprattutto il lancio del nuovo modello “Royal Pop”, edizione già ricercatissima dagli appassionati del marchio svizzero e destinata a diventare uno dei pezzi più ambiti della stagione.

L’apertura del punto vendita era stata annunciata nei giorni scorsi sui social con una campagna dal tono colorato e creativo, ma pochi immaginavano un’affluenza così massiccia.

Nel giro di poche ore via Cola di Rienzo si è trasformata in un vero e proprio punto di ritrovo per collezionisti, curiosi e giovani appassionati di moda urbana.

In realtà i segnali della febbre da “day one” erano arrivati già nella notte precedente. Venerdì sera, infatti, alcuni fan del marchio avevano iniziato a presidiare l’altro nuovo punto vendita aperto in contemporanea in via del Corso.

Sacchi a pelo, sedie pieghevoli, ombrelli e perfino piccole tende da campeggio hanno fatto comparsa tra le vetrine del centro storico in una scena che ha sorpreso residenti e turisti.

Le immagini degli appassionati accampati sotto la pioggia hanno rapidamente invaso Instagram e TikTok, alimentando curiosità e passaparola online fino a trasformare il lancio in un piccolo evento cittadino.

Questa mattina, all’apertura ufficiale dei negozi, le file si sono allungate rapidamente. In coda c’erano studenti, famiglie, collezionisti storici e semplici curiosi, tutti accomunati dalla volontà di riuscire ad acquistare uno dei primi esemplari del nuovo orologio.

Il grande afflusso di persone ha reso necessario anche l’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale. In via Cola di Rienzo gli agenti hanno monitorato la situazione per evitare problemi di ordine pubblico e gestire gli ingressi nel negozio, mentre la folla continuava a crescere nonostante il maltempo.

Per molti romani la scena ha ricordato le grandi aperture-evento dei colossi della tecnologia, con file chilometriche e attese notturne simili a quelle viste negli anni passati davanti agli Apple Store durante i lanci degli iPhone.

Questa volta, però, al centro della corsa non c’era uno smartphone ma un orologio da collezione capace di trasformare una mattinata di pioggia in un fenomeno virale nel cuore della Capitale.

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