Federica Torzullo, l’autopsia shock: uccisa con 23 coltellate, ustioni sul volto e gamba amputata

Ventitre coltellate, una delle quali risultata fatale perché inferta al lato destro del collo. È quanto ha accertato l’autopsia sul corpo di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara uccisa dal marito Claudio Carlomagno, attualmente detenuto nel carcere di Civitavecchia.

L’esame autoptico, eseguito da un collegio di periti composto dalla dottoressa Benedetta Baldari e dai professori Sacchetti, Saladini e Cirnelli, ha confermato che la donna ha tentato di difendersi dall’aggressione.

Quattro profonde ferite riscontrate sulle mani sono state classificate come “ferite da difesa”, compatibili con un tentativo disperato di parare i colpi.

Secondo i medici legali, l’aggressione non si sarebbe fermata con il decesso. Le analisi hanno infatti evidenziato un grave accanimento post-mortem, finalizzato – secondo l’accusa – a rendere irriconoscibile il corpo e a occultarlo.

Sul cadavere sono state riscontrate ustioni diffuse al volto, al collo e alle braccia, compatibili con un tentativo di incendio.

L’arto inferiore sinistro risulta amputato e il bacino gravemente lesionato. Ulteriori segni indicano che il torace della vittima sarebbe stato schiacciato con la benna di una ruspa, mezzo in uso presso la ditta di movimento terra riconducibile all’indagato, utilizzata per scavare la fossa in cui il corpo è stato sepolto.

Il procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha definito il delitto «atroce», sottolineando la particolare crudeltà delle condotte poste in essere anche dopo la morte della donna. L’intero arto inferiore sinistro sarebbe stato reciso proprio durante le operazioni di occultamento del cadavere.

La posizione di Claudio Carlomagno, 41 anni, si aggrava ulteriormente alla luce dei riscontri scientifici emersi dall’autopsia, che rafforzano il quadro accusatorio. L’uomo resta detenuto mentre la Procura prosegue gli accertamenti.

Intanto la comunità di Anguillara attende il nulla osta dell’autorità giudiziaria per poter celebrare i funerali e dare l’ultimo saluto a Federica Torzullo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.