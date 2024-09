Federico Palmaroli, il fenomeno social “Le più belle frasi di Osho” al Teatro del Lido di Ostia

L’associazione Valdrada Teatro torna con la III edizione de “Le città possibili”, rassegna multidisciplinare che raccoglie eventi artistici, spettacoli dal vivo, musica e talk, al Teatro del Lido e nelle strade di Ostia, Acilia, Dragona e Dragoncello, per riportare l’arte nell’hinterland della capitale. 3 debutti in prima nazionale, 3 incontri letterari e 3 percorsi formativi per concludere l’estate e iniziare una nuova stagione performativa portando l’arte nella periferia della Capitale.

Dopo Christian Raimo e Vera Gheno, l’ultima delle Intel-Letture in programma vede protagonista Federico Palmaroli. Autore del fenomeno social diventato virale “Le più belle frasi di Osho”, Palmaroli chiuderà la manifestazione il 30 settembre parlando dell’ultimo libro “Er pugno se fa co la destra o co la sinistra?”: come una sorta di moderno Pasquino, l’autore ha dato vita a un fenomeno mediatico che attraverso immagini di cronaca decontestualizzate e affiancate a fulminanti battute in romanesco, ci mostra un Paese alle prese con le sue mille contraddizioni.

Il suo lavoro si distingue per l’uso di un umorismo irriverente e spesso legato all’attualità politica e sociale, riuscendo a catturare l’attenzione di un vasto pubblico. La sua satira offre uno sguardo ironico sulla società italiana e sulla politica, rendendolo una figura di rilievo nel panorama della comicità contemporanea in Italia.

Il progetto, alla sua III edizione, è ideato da Valdrada, Associazione Culturale attiva dal 2010 e interamente gestita da donne, è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2024” (che mira a valorizzare il patrimonio culturale immateriale nelle periferie urbane con spettacoli dal vivo innovativi, finalizzati all’inclusione sociale e al riequilibrio dei territori e delle differenze sociali e culturali) promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con SIAE. Si ringrazia il Municipio X – Presidenza | Assessorato alla scuola | Assessorato alle politiche sociali, l’Associazione TDL, Zetema – Progetto Cultura, la Asl Roma3, l’Accademia Santa Rita, Essenza Teatro e Teatro Domma

Federico Palmaroli nasce a Roma nel 1973. Di formazione umanistica, matura fin dall’adolescenza un vivo interesse per la tradizione popolare romana. Insofferente, goliardico, non allineato e grande appassionato di Futurismo. Un “buffone distinto”, per dirla alla Petrolini. Collabora con testate giornalistiche, programmi radiofonici e tv, tra questi ultimi a “Porta a Porta” su Rai1 riassume i fatti del giorno con le sue vignette satiriche. È il creatore e unico autore delle pagine social “#lepiubellefrasidiosho “. Ha pubblicato “Se, ciao core” (Magic Press), “Vedi de fa poco ‘o spiritoso” (Rizzoli), “Carcola che ve sfonno” (Rizzoli) e “Come dice coso” (Rizzoli), tutti divenuti in breve tempo casi editoriali.

Gli eventi sono gratuiti con prenotazione a valdradateatro@gmail.com

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙