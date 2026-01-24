Femminicidio di Federica Torzullo, trovati morti nella loro abitazione i genitori di Claudio Carlomagno

Sono stati trovati senza vita i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo arrestato nei giorni scorsi per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia.

I corpi dei due coniugi sono stati trovati impiccati all’interno della loro abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Al momento, secondo le prime informazioni trapelate, l’ipotesi prevalente sarebbe quella del suicidio, ma tutte le circostanze sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Articolo in aggiornamento….

