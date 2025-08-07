Femminicidio di Foggia: fermato a Roma l’ex della vittima, aveva gli abiti sporchi di sangue

Aveva il sangue addosso. Non un dettaglio, ma un marchio, quasi una firma. L’hanno trovato così, sporco e spaesato, seduto nei pressi della stazione Termini. Era in fuga, ma la corsa si è fermata nella notte romana.

I carabinieri lo hanno circondato in piazza della Croce Rossa: fine della fuga per l’uomo sospettato di aver accoltellato a morte la sua ex compagna, poche ore prima, a Foggia.

Un femminicidio feroce, consumato tra i vicoli antichi dei Quartieri Foggiani. Lei, 46 anni, marocchina, è stata trovata riversa a terra in vico Cibele, con il corpo martoriato dalle coltellate. Era circa l’una di notte quando alcune urla strazianti hanno svegliato i residenti. Inutile l’arrivo dei soccorsi: per la donna non c’era più nulla da fare.

Lui, 47 anni, suo ex compagno e connazionale, aveva già collezionato una denuncia per stalking. Un’ossessione sfociata in rabbia, e poi in sangue. Dopo l’aggressione, è fuggito. Ha lasciato il cadavere in strada ed è salito su un treno, diretto a Roma.

La caccia è scattata subito. Una nota è stata diramata a tutte le forze dell’ordine, compresa la Polfer e i militari che presidiano lo scalo ferroviario della Capitale. È servita meno di mezza giornata.

I carabinieri della compagnia Roma Centro lo hanno trovato poco distante da Termini, nella zona di Castro Pretorio. Non aveva ancora avuto il tempo – o la lucidità – di cambiarsi. Gli abiti erano ancora macchiati. Delitto e fuga, nel giro di poche ore.

Ora si trova in caserma. Interrogato, dovrà rispondere di un’accusa pesantissima: omicidio volontario. Ma fuori, tra i vicoli di Foggia e il cemento della Capitale, resta l’eco di una storia di dolore già vista troppe volte. Una donna uccisa per amore malato. Un’altra vita strappata alla violenza.

