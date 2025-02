Fermato 52enne senza cintura: trovato privo di patente, alla guida di un’auto non assicurata e con precedenti penali

Nell’ambito dei controlli svolti quotidianamente dalla Polizia Locale di Roma Capitale a tutela della sicurezza stradale, gli agenti motociclisti del VII Gruppo Tuscolano hanno fermato un conducente, mentre era alla guida di una Opel Astra sulla via Tuscolana, in zona Quadraro, senza indossare le cinture di sicurezza.

Avviate le verifiche documentali, gli operanti hanno accertato che il soggetto, di nazionalità cilena e 52 anni di età, non era titolare di patente di guida e circolava su un veicolo privo di copertura assicurativa, di proprietà della passeggera a bordo, esibendo peraltro documento d’identità e permesso di soggiorno scaduti.

Elevate le sanzioni previste per le infrazioni legate alla guida senza patente, a bordo di un mezzo non assicurato, oltreché per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, i caschi bianchi hanno avviato ulteriori controlli, ad esito dei quali sono emersi nei confronti del 52enne numerosi precedenti penali.

Accompagnato presso gli uffici competenti per gli accertamenti di rito sulla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale, a carico dell’uomo è scattato un ordine di espulsione immediato dal territorio nazionale.

