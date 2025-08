Fermato con un Jammer da 28 antenne: in auto un arsenale tecnologico per neutralizzare allarmi e cellulari

Aveva sotto il sedile dell’auto un dispositivo che sembrava uscito da un film di spionaggio. In realtà era un Jammer, un disturbatore di frequenze usato spesso per bloccare allarmi, chiusure centralizzate delle auto, videocamere di sorveglianza e perfino telefoni cellulari.

A finire nei guai è stato un 47enne di origine albanese, fermato dai Carabinieri in via di Decima, nella zona sud di Roma.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica: sotto il sedile della sua vettura nascondeva uno zaino con un sofisticato dispositivo elettronico.

Un oggetto dall’aspetto innocuo, ma estremamente insidioso: 28 antenne, 28 canali distinti e la capacità di generare interferenze selettive, in grado di disattivare sistemi di sicurezza elettronici in pochi istanti. Un vero e proprio kit da ladro hi-tech, di quelli sempre più diffusi in operazioni di furto ai danni di veicoli e abitazioni.

Il dispositivo è stato sequestrato dai militari e sarà ora oggetto di accertamenti tecnici.

