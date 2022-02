Ferraro (CG, VII Municipio): “Riavviato dialogo con Eni su problemi Parco Tor Fiscale. Grazie ad assessore Alfonsi”

“Da diverse settimane sono in contatto con La Torre del Fiscale OdV, associazione che si occupa di promuovere e valorizzare il parco del VII municipio, la quale mi ha manifestato, con estrema preoccupazione, la situazione sottostante l’area di Tor Fiscale, inquinata dalla presenza di un lago sotterraneo di oli esausti”, dichiara il consigliere della Lista Civica Gualtieri Sindaco Rocco Ferraro.

“Ringrazio l’assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi per aver accolto immediatamente la richiesta di riallacciare il dialogo con Eni, società che già negli anni passati aveva manifestato la disponibilità alla bonifica del lago formatosi dopo anni di sversamenti illegali.

Allo stesso tempo voglio ringraziare anche il presidente della Commissione Ambiente, Giammarco Palmieri, il quale si è detto disponibile a convocare una commissione specifica su Tor Fiscale già nei prossimi giorni per approfondire la questione con tutte le parti in causa, a partire dalle associazioni di categoria coinvolte. Queste ultime richiedono con forza la possibilità di rendere fruibile alla cittadinanza la cava sottostante, che vede l’ingresso all’interno del parco stesso e che non è in quel tratto coinvolta negli sversamenti. Avremo modo di discuterne in commissione, per capire innanzitutto se sia possibile mettere in sicurezza il tratto non inquinato in attesa di dare il via, siamo certi in tempi molto stretti, alla bonifica.

Voglio ribadire – conclude il consigliere Ferraro – che Roma Capitale farà quanto in suo potere per restituire alla cittadinanza quella sezione di parco attualmente inaccessibile, nel pieno rispetto della sicurezza dell’ambiente e di chi vorrà fruire degli spazi. Per troppi anni la situazione è rimasta bloccata, è il momento di agire e, le parole dell’assessore Alfonsi lo confermano, l’amministrazione Gualtieri si sta muovendo esattamente in questa direzione”.