Festa de Noantri, sabato 22 luglio la processione inaugurale

La tradizionale Festa de Noantri, in programma dal 22 al 31 luglio 2023 si aprirà con le celebrazioni in onore della Madonna del Carmine aprono

Il Sindaco Roberto Gualtieri sarà presente alla solenne processione della statua della Madonna del Carmine nelle vie del Rione Trastevere, accompagnata dalla banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale.

La Festa de Noantri è la tradizionale manifestazione del rione Trastevere, che si tiene in concomitanza alle celebrazioni della Madonna del Carmine, anche detta Madonna Fiumarola, evento molto sentito dai romani e dai trasteverini in modo particolare. Quest’anno la festa è dedicata ad Alberto Sordi, emblema della romanità,in occasione del ventennale della morte.

La settimana della festa sarà ricca di celebrazioni ed eventi, grazie all’impegno delle associazioni che si sono prodigate anche quest’anno per fare in modo che i trasteverini, ma anche tutti i romani che vorranno partecipare, possano unirsi per la celebrazione di una festa dallo spirito religioso ma che coinvolge tutto il tessuto sociale e culturale del territorio.

Ricco il programma che alternerà sul palco della storica piazza di Trastevere spettacoli teatrali di improvvisazione, monologhi e conferenze spettacolo. Dall’evento su Trilussa, a cura di Gabriele Manili presidente dell’associazione culturale “Il posto delle fragole”, a concerti e spettacoli comici diretti e presentati da Francesco Fiorini, fondatore dell’associazione Lando Fiorini per la romanità. Il 23 luglio si terrà a Santa Maria in Trastevere la serata di inaugurazione e di presentazione della manifestazione con un concerto e uno spettacolo di cabaret. E poi mostre fotografiche al Giardino del Cedro, stornelli e la 17esima edizione della ‘Corsa de Noantri’.

