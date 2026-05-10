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Festa della Mamma rinviata per meteo avverso a L’Isola Felice

Gli organizzatori, di fronte alle previsioni di pioggia, hanno scelto la linea della prudenza, rinviando l'appuntamento a data da destinarsi

Redazione - 10 Maggio 2026

Il maltempo di queste ore sulla Capitale non risparmia gli eventi dedicati alle famiglie. Anche la celebrazione della Festa della Mamma presso lo spazio “L’Isola Felice” è stata costretta a una battuta d’arresto.

Gli organizzatori, di fronte alle previsioni di pioggia, hanno scelto la linea della prudenza, rinviando l’appuntamento a data da destinarsi.

Il giardino si ferma

La decisione è stata comunicata ufficialmente con una nota che mette al primo posto la tutela dei piccoli ospiti.

«Purtroppo il meteo non è a nostro favore», spiegano rammaricati gli organizzatori. «Un giardino bagnato, non è il posto ideale dove portare bambini piccoli».

L’evento, che prevedeva attività all’aperto e momenti di condivisione tra mamme e figli nel verde, avrebbe perso la sua cornice di spensieratezza a causa del fango e della pioggia.

In attesa della nuova data

Nonostante il rinvio, l’entusiasmo non si spegne: lo staff ha già fatto sapere che la festa è solo rimandata. «A presto ci aggiorneremo sulla nuova data», promettono da L’Isola Felice, in attesa che il sole torni a rendere il giardino il luogo sicuro e accogliente di sempre.

Screenshot

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