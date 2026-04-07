Festa della Polizia a piazza del Popolo, come cambia la viabilità

La Polizia di Stato celebra i 174 anni dalla fondazione. La cerimonia è in programma, come di consueto, a Piazza del Popolo: venerdì 10 aprile è prevista la giornata di apertura con la partecipazione delle più alte cariche dello Stato e la presenza di una rappresentanza dei diversi reparti della Polizia. Stand aperti al pubblico fino al 13 aprile.

Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile inizia a cambiare la viabilità della zona, con l’istituzione di divieti di sosta e fermata, iniziando da via Tomacelli e dal lato destro del lungotevere in Augusta, nel tratto da via Tomacelli a via dell’Ara Pacis.

Dalla notte tra il 9 e il 10 aprile, i divieti di sosta si estenderanno anche a via Principessa Clotilde e via Ferdinando di Savoia. Sempre il 10, limitazioni al parcheggio anche su via di Ripetta e viale Gabriele D’Annunzio (attenzione alla segnaletica).

Da mercoledì 8 temporanee chiusure al traffico interesseranno via Tomacelli e via del Corso (tra piazza del Popolo e largo Goldoni). Dalla mattina del 10 aprile, chiusure anche in via Ferdinando di Savoia, viale Gabriele D’Annunzio, via di Ripetta e via del Babuino.

Chiusure nell’area di piazza del Popolo saranno possibili anche dal tardo pomeriggio di domenica, 12 aprile, in concomitanza con un concerto della banda della Polizia di Stato a cui prenderà parte anche il gruppo musicale The Kolors.

Notizia in aggiornamento sul sito Roma Servizi per la Mobilità .

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