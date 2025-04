Festa della Resistenza a San Lorenzo: al via i preparativi

San Lorenzo si prepara ad accogliere la Festa della Resistenza.

Sono in corso in queste ore gli allestimenti in piazza dell’Immacolata e piazza dei Sanniti, coinvolte in un ricco programma di eventi a ingresso libero e gratuito per celebrare, dal 25 al 27 aprile, l’80° Anniversario della Liberazione.

La Festa della Resistenza 2025 prevede diversi tipi di eventi: incontri, lectio e presentazioni di libri, e poi spettacoli, concerti, reading.

E ancora attività per bambine e bambini e in generale per un pubblico più giovane. E infine, cinema e momenti di condivisione.

