Festa dell’Europa, gli eventi in programma a Roma

Il 9 maggio è la Giornata dell’Europa, la festa che celebra la Dichiarazione di Schuman e dunque l’inizio del processo di integrazione europea.

Come ogni anno, il Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia organizzano due giorni di appuntamenti a Roma per avvicinare i cittadini, e in particolare i giovani, alle opportunità che l’Europa offre e per coinvolgerli nella partecipazione democratica.

“L’Unione europea è la scelta politica che garantisce pace, democrazia, diritti e rappresenta il nostro orizzonte comune in un contesto globale segnato da crisi e profonde trasformazioni. La Giornata dell’Europa ci richiama oggi alla responsabilità di rafforzare questo progetto, rendendolo più forte, più solidale e più capace di rispondere concretamente ai bisogni delle cittadine e dei cittadini. Roma, città dei Trattati che hanno dato avvio all’integrazione europea, rivendica con orgoglio il proprio ruolo e si impegna a contribuire da protagonista al rilancio dell’Unione, perché sia più forte, più giusta e più vicina alle persone”. Così il sindaco Roberto Gualtieri.

Gli eventi che celebrano l’Europa sono in programma venerdì 8 e sabato 9 maggio.

Scarica il PROGRAMMA delle iniziative organizzate sul territorio e raccolte dalla Consulta Europa di Roma Capitale. Altre informazioni sul sito a cura della Rappresentanza della Commissione europea in Italia e i dettagli del PROGRAMMA.

Come da tradizione, nella giornata di apertura dei festeggiamenti, venerdì 8 maggio, sulla Piazza del Campidoglio sarà effettuato lo srotolamento della bandiera europea più grande d’Europa. In serata prevista l’accensione del “blu Europa” sugli edifici del Campidoglio e del Colosseo.

GLI EVENTI DI SABATO 9 MAGGIO

TERRAZZA DEL PINCIO

La Terrazza del Pincio a Villa Borghese, dalle ore 11:00 alle 19:30, ospita un grande evento pubblico aperto a tutte e tutti, per vivere insieme una giornata in pieno spirito europeo, con attività informative, interattive e di intrattenimento. Sono presenti personalità del mondo dello sport, spettacolo, cultura e giornalismo.

La giornata, organizzata dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia, si apre alle ore 11 con la Banda dell’Esercito che intonerà, tra gli altri, l’inno europeo e il dispiegamento di una grande bandiera dell’Unione europea (20×30 m), dando vita a un momento collettivo di forte valore simbolico.

Sul grande palco centrale si svolgono talk, performance artistiche e musicali. Affrontati temi come la mobilità studentesca e l’Erasmus, le opportunità di crescita attraverso i progetti europei, la violenza giovanile, i valori che ci uniscono e che abbiamo in comune con il mondo dello sport.

Il “Villaggio europeo” ospita gli stand di organismi e agenzie dell’Unione europea e i loro scienziati, esperti e ricercatori, tra cui il Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Agenzia Spaziale Europa (ESA-ESRIN), la Fondazione europea per la formazione (ETF) e le Agenzie nazionali Erasmus+, con attività informative e interattive.

Ai più piccoli viene dedicata un’area kids con animazioni, giochi e letture a cura delle Biblioteche di Roma Capitale – Europe Direct Roma. Momenti di ristoro e merende verranno offerti ai partecipanti grazie alla collaborazione con progetti di rilevanza sociale.

ESPERIENZA EUROPA – DAVID SASSOLI

Piazza Venezia 6c

Esperienza Europa – David Sassoli apre le porte per un’intera giornata di attività dedicate a tutte le età.

Il programma

Alle ore 7.35 andrà in onda da Esperienza Europa – David Sassoli il programma radiofonico di Rai Radio1 “Caffè Europa”, condotto da Tiziana Di Simone, con ospiti istituzionali e studenti, per approfondire i temi della Festa dell’Europa e dell’attualità europea.

Dalle ore 9 alle 13, una mattinata per giocare, imparare e scoprire l’Europa: bambini e famiglie saranno accolti nello spazio espositivo e interattivo di Piazza Venezia con attività ludico-educative dedicate all’Unione europea.

Il programma include anche la partecipazione della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, che proporrà giochi tradizionali e digitali nell’ambito della campagna “Il calcio a portata di mano”, dal calcio balilla agli e-sport. È inoltre previsto un laboratorio di pasticceria per imparare a realizzare biscotti artigianali con il microbiscottificio sociale Frolla.

Nel pomeriggio, lo spazio rimarrà aperto al pubblico, con studenti impegnati nella simulazione delle attività del Parlamento europeo attraverso il gioco di ruolo di Esperienza Europa – David Sassoli.

A seguire, dalle ore 21, una serata di letteratura per l’Europa aperta a tutta la cittadinanza: protagoniste saranno le letture a cura della Setta dei Poeti Estinti, per un viaggio tra parole, emozioni e identità europee.

Per partecipare alle attività della mattina e della sera è necessaria la registrazione, fino a esaurimento posti, sulla pagina del sito dedicato .

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