Festa di Capodanno Cinese: il 2024 è l’Anno del Drago

I festeggiamenti per il Capodanno Cinese si svolgeranno il 17 e il 18 Febbraio 2024 presso i Giardini Nicola Calipari, in Piazza Vittorio Emanuele II.

Sabato 17 sono previste esibizioni culturali e culinarie a partire dalle ore 12 fino alle 18.

Il tema dell’evento per celebrare il Capodanno Cinese – Anno del Drago si concentra sull’approfondimento culturale ed educativo della cultura cinese, della sua filosofia e della storia del drago come simbolo distintivo del 2024.

Il 18 febbraio la celebrazione prosegue con un programma che prende il via alle ore 11 in Piazza Vittorio Emanuele II, all’altezza di via Conte Verde, con una parata di draghi e danze del leone che attraverserà viale Manzoni e via Principe Eugenio, per concludersi alle ore 12.30 nuovamente in Piazza Vittorio Emanuele II.

Alle ore 13 avrà inizio la cerimonia presieduta dal conduttore Presidente, alla presenza dell’Ambasciatore Cinese e di tutti gli ospiti italiani. Il presidente Xu dell’Associazione Giovani Cinesi in Italia darà il benvenuto, seguito dagli auguri per la celebrazione della festa da parte dell’Ambasciatore Cinese.

A seguire la proiezione di un video della festa di Capodanno cinese con spettacoli meravigliosi.

I partecipanti potranno gustare piatti cinesi, esplorare i gazebo dedicati alla cultura cinese e connettersi con la comunità cinese a Roma.

La manifestazione si concluderà alle ore 19.