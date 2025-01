Festa-Ieva (M5S): Antenne a Roma, il nuovo regolamento tutela i cittadini o le multinazionali?

“L’Assemblea Capitolina, con la Deliberazione n. 78 del 27 settembre 2024, approvata con il voto favorevole di soli 16 consiglieri su 48, Sindaco escluso, ha ratificato il nuovo regolamento sulle antenne di Roma Capitale, bocciando tutti i nostri emendamenti a tutela della salute dei cittadini e della trasparenza.

I cittadini, infatti, vengono a conoscenza della costruzione di una nuova Stazione Radio Base nelle vicinanze delle loro abitazioni, nella maggior parte dei casi, solo all’arrivo delle ruspe; la trasparenza amministrativa e la diffusione delle informazioni relative all’iter procedurale risultano carenti; i cittadini e le associazioni sono costretti a mobilitarsi. Un copione ormai noto.

Sorge quindi spontanea una domanda: il nuovo regolamento relativo alla localizzazione, all’installazione e alla modifica degli impianti di telefonia mobile è realmente finalizzato alla tutela dei cittadini, del paesaggio e dell’ambiente?

Nel corso degli anni, il Movimento 5 Stelle ha seguito da vicino questa tematica, cercando di intervenire attivamente nel processo di elaborazione del regolamento con proposte serie e migliorative, accogliendo e promuovendo le istanze delle associazioni e dei cittadini. Tuttavia, il dibattito si è arenato, concludendosi davanti lo “scarso coraggio” da parte di chi amministra la città.

È noto, inoltre, che INWIT, il principale operatore di infrastrutture per le telecomunicazioni in Italia, come annunciato durante l’estate, ha perfezionato l’acquisizione di una quota di controllo esclusivo pari al 52,08% del capitale sociale di Smart City Roma S.p.A., società che, alla fine del 2023, si era aggiudicata la gara indetta da Roma Capitale per la concessione del progetto Roma 5G.

Alla luce di queste circostanze, abbiamo deciso di organizzare un incontro online, che si terrà sulla piattaforma Zoom il 24 gennaio 2025 alle ore 19.00 (accesso al link: https://us02web.zoom.us/j/83027821228).

L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto con cittadini e associazioni, al fine di approfondire il nuovo regolamento sulle antenne, raccogliere proposte, creare una rete collaborativa e sviluppare iniziative condivise.”

Lo dichiarano i consiglieri del Movimento 5 Stelle dei Municipi I e X, Federica Festa e Alessandro Ieva.

