Festa per i partecipanti al Soggiorno estivo all’I.C. Simonetta Salacone

“La ricerca evidenzia che ambienti ricchi di bellezza e stimoli culturali favoriscono lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei bambini.”

Con questa premessa, il 20 e 21 settembre 2025 si è svolta una festa nel giardino della scuola ‘S. Salacone’ di via F. Ferraironi 38, organizzata dall’Associazione di promozione sociale AMICI DI IQBAL MASIH. L’evento, dedicato alla celebrazione della fine del Centro Estivo e all’inizio del nuovo anno scolastico, ha voluto promuovere il benessere dei bambini attraverso la bellezza, la cultura e il gioco, superando le difficoltà legate agli eventi negativi del 4 luglio scorso, un tragico avvenimento che ha colpito un quartiere, la sua gente e l’intera comunità scolastica

Le due giornate sono state animate da numerosi momenti ludici dedicati ai bambini, dal PLANETARIO-CINEMA SFERICO con proiezioni di documentari e cartoni animati, la postazione truccabimbi, i trampolieri e i giocolieri, il teatrino dei burattini, la pioggia di neve, le bolle di sapone nell’aria, lo spettacolino di magia con il ventriloquo, l’entrata di Spiderman, i palloncini modellabili e tanto zucchero filato.

Altro momento dedicato ai LABORATORI con le “ISOLE” di Lettura, Magia, Arte, Danza, Musica e giochi di una volta. Non è mancato il riferimento al territorio con un’esposizione fotografica e interattiva intitolata “Il nostro Municipio” e la creazione di modellini del tuo monumento vicino casa nell’ottica “Scopri il Municipio V “

Al termine del weekend di festa si è tenuto un CONVEGNO sui temi dell’“Agenda 2030 per il Benessere dei Bambini: l’Arte come Strumento di Crescita, Sostenibilità e Inclusione Sociale”moderato dalla psicoterapeuta dott.ssa Irene Pacifico a cui hanno partecipato la dott.ssa Rosanna Labalestra – Dirigente scolastica IC “S. Salacone”, Mauro Caliste – Presidente Municipio 5; Cecilia Fannunza – Assessora Scuola Municipio 5; Luciano Nobili – Consigliere Regione Lazio; Francesca Leoncini – Consigliera di Roma Capitale; Massimo Piccardi – Consigliere Municipio 5 e la Presidente dell’Associazione AMICI DI IQBAL MASIH – M. Rosaria Papotto. Il dibattito ha rafforzato una riflessione significativa e ha ispirato azioni concrete, per promuovere la speranza, la responsabilità collettiva e l’impegno attivonell’investire nei bambini per costruire una società più giusta e umana.

Una esperienza ed un successo che è ormai un appuntamento fisso ad ogni estate, molto apprezzato dalle famiglie del nostro municipio e con la partecipazione, inutile dirlo dei tanti bambini che li frequentano. Purtroppo una esperienza altrettanto bella fu quella organizzata nel 2024 all’interno del CSA Sandro Pertini Aps di via degli Aceri che quest’anno si è visto negare l’autorizzazione del municipio, lasciando oltre 40 famiglie e altrettanti bambini senza un servizio che nei mesi estivi è fondamentale anche per lo sviluppo psicofisico dei bambini, come del resto è stato ampiamente dimostrato dall’istituto comprensivo S. Salacone che crede e porta avanti da anni il progetto.

