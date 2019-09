Festa per l’Unità V municipio: 5-8 settembre 2019 a La Rustica

Cultura, legalità, integrazione. Sono i punti chiave della Festa per l’Unità del Municipio Roma 5, dal 5 all’8 settembre 2019 in via de La Rustica 193.

Ricco il programma con incontri, dibattiti, partite di calcio, concerti e spettacoli.

Si inizia giovedì 5 con Walter Veltroni che, dalle 20.30, si confronterà con il pubblico su ‘I valori della sinistra contro l’odio’. Venerdì 7 sarà la volta di ‘Restiamo Umani’, riflessione sull’importanza delle migrazioni con Matteo Orfini ed esponenti della società civile, dalle 20.30.

Sabato 7 (ore 20,30) spazio al dialogo sulla città e il contrasto alla criminalità: ‘Roma. Le sue periferie, la sfida alla legalità, la lotta alle mafie’ con Alfonso Sabella, Roberto Morassut e Gianmarco Palmieri. Infine, domenica 8 a partire dalle 21.00 si parlerà di giovani e politica con Marianna Madia.

Ad accompagnare gli eventi principali, numerose iniziative previste prima e dopo. Incontri con la consigliera regionale Michela Di Biase (venerdì 6 alle 18.00), con l’assessore regionale Massimiliano Valeriani (domenica 8 alle 18.00) e con il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio (domenica 8 alle 20.00).

I workshop del V municipio

Sabato 7 a partire dalle 18.00 spazio ai workshop del V Municipio con i comitati di quartiere e le associazioni del territorio. Si parlerà di cultura, sanità, parco archeologico di Centocelle e quartiere La Rustica insieme ai consiglieri regionali, capitolini e municipali.

Musica, sport e teatro

Giovedì e venerdì musica dal vivo a partire dalle 22.00. Ancora venerdì torneo di calcio a 5 dalle 17.00 alle 19.00. Sabato sarà invece la volta del teatro, con lo spettacolo teatrale ‘Quello che viene viene’ con Gaetano Massaro, dalle 22.00. Tutti i giorni animazione per i più piccoli e ristorante aperto fino a sera.

“Abbiamo voluto dare spazio alle realtà locali e al tessuto civile, con momenti di ampio respiro dedicati alle iniziative delle associazioni presenti sul territorio alternati a incontri con gli esponenti della politica nazionale – spiega Riccardo Vagnarelli, segretario del Pd V Municipio -. Proprio in giorni così cruciali per l’equilibrio politico del nostro Paese, è ancora più importante promuovere iniziative che mettano al centro le periferie. La nostra ‘Festa per l’Unità – Ripartiamo, scrivendo insieme il futuro’ è pensata come luogo di aggregazione, dove poter riflettere sui temi cruciali dell’attualità e, allo stesso tempo, essere parte di una comunità che riflette, suona, gioca e, perché no, mangia insieme. La sinistra è questo: stare tra le persone”.

È possibile seguire tutte le iniziative alle pagine:

PD ROMA – Municipio 5 https://www.facebook.com/pdromav/

Festa per l’Unità 2019 https://www.facebook.com/events/703807510084734/

Pdromav https://www.instagram.com/pdromav/?hl=it