Festa unità nazionale e forze armate: il Presidente Mattarella rende omaggio al Milite Ignoto

Roma si è svegliata nel silenzio solenne della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

Sotto un cielo limpido e immobile, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del Milite ignoto, simbolo del sacrificio e del valore di chi ha dato la vita per l’Italia.

Alla cerimonia, svoltasi questa mattina all’Altare della Patria, hanno preso parte le più alte cariche dello Stato.

Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa,ha passato in rassegna i reparti schierati a piazza Venezia, accolto da un lungo applauso dei presenti.

Tra le autorità civili anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Una celebrazione nel segno del rispetto

In segno di cordoglio per la morte di Octay Stroici, l’operaio deceduto nel crollo della Torre dei Conti, e per non interferire con le delicate operazioni di messa in sicurezza nell’area dei Fori Imperiali, non si è svolto il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori.

Una scelta di sobrietà, condivisa da tutte le istituzioni presenti, per onorare al tempo stesso il ricordo dei caduti e la memoria di un lavoratore che ha perso la vita nel cuore della Capitale.

