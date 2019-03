Festival “Bella Storia”, si parla delle Fosse Ardeatine

La memoria, il fil rouge di “Bella Storia”, incrocia la scienza nella terza lezione del festival. Era il 1944 e Roma era occupata dalle truppe germaniche. Il pomeriggio del 24 marzo la città conobbe una pagina buia e dolorosa, su cui l’Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società, ha recentemente sviluppato la piattaforma documentale sperimentale ViBia (Virtual Biographical Archive).

La memoria è stata digitalizzata in un’unica piattaforma virtuale, che restituisce dignità a tutte le vittime dell’eccidio. Non più solo nomi e cognomi ma foto, fogli matricolari, effetti personali, il registro dell’ingresso e dell’uscita dal carcere. Immagini, frammenti di vestiti, un corredo documentale completo. E la dignità, per troppo tempo negata, condannata all’esilio della mente dall’astuzia del ricordo negato. Non più massa indistinta ma identità; foto, faccia, professione. Persone.

Una lunga teoria di oggetti, dati, ricordi, anche familiari. Un’operazione rilevante, capace di aggregare fonti storiche primarie dislocate in ubicazioni diverse, otto località in Italia,un archivio digitale arricchito anche di documenti danneggiati tornati ad essere fruibili grazie al paziente restauro; potremo ammirare la lettera dal carcere scritta da Epimenio Liberi, compagno di cella di Don Morosini e quella del maggiore Lusena.

Schedatura e digitalizzazione di documenti in un posto solo, un ambiente integrato capace di restituirci una conoscenza completa. Un unico dossier virtuale che celebra la memoria e che incrocia “Bella Storia” con naturalezza.

La realizzazione tecnica è dovuta a Space spa, che ha realizzato l’infrastruttura digitale. Il responsabile scientifico per Roma – Tor Vergata è Marielisa Rossi, mentre alla realizzazione hanno contribuito Alessia Glielmi, Doriana Serafini e Sara Vannozzi. Le fonti sono primarie; il Museo Storico della Liberazione di Via Tasso 145, l’Ufficio Storico della Polizia di Stato e l’Associazione nazionale delle famiglie italiane martiri (Anfim, in sigla), oltre che i familiari stessi delle vittime. ViBia attinge a 8 archivi diversi e ne costituisce uno unico, benché virtuale. Non somma ma unisce.

La piattaforma è consultabile presso la Biblioteca della Macroarea Lettere e Filosofia di Tor Vergata, la Biblioteca “Guido Stendardo” presso il museo di via Tasso, presso Anfim e l’Ufficio Storico della polizia.

Un incontro davvero “sensibile”, quello di giovedì 21 marzo alle ore 19. Uno di quelli capaci di lasciare un segno e di arricchirci, di rendere onore ai martiri delle Fosse Ardeatine. Esserci giovedì servirebbe anche a questo.

Andrea Martire