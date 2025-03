Festival Letterature 2025, presentate le Anteprime

Nella suggestiva cornice dell’Esedra del Marco Aurelio ai Musei Capitolini sono state presentate le Anteprime di “Letterature Festival Internazionale di Roma”, la storica manifestazione giunta quest’anno alla sua ventiquattresima edizione.

Novità di quest’anno è la distribuzione degli incontri in luoghi diversi della città prima di arrivare alle serate estive che si realizzeranno sempre nella maestosa cornice dello Stadio Palatino e che quest’anno si svolgeranno nelle date dell’8-9-11-13-15 e 16 luglio.

Gli appuntamenti, in programma dal 25 marzo al 1° luglio, si svolgeranno in diversi spazi della città: l’Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz, il Teatro Elsa Morante e il Parco di Monte Ciocci, un bellissimo panorama sulla città di fronte alla Basilica di San Pietro.

Un ciclo di incontri diffusi che ampliano e arricchiscono la più importante manifestazione letteraria capitolina.

Scrittrici e scrittori saranno ospiti in diversi luoghi della città per parlare dei loro libri e del tema che è stato scelto quest’anno per il Festival: RITORNI, tra i più antichi e profondi della letteratura, metafora della vita stessa.

Un tema che apre a riflessioni importanti non soltanto dal punto di vista puramente letterario ma anche politico e d’attualità.

Scegliere questo spunto di riflessione diventa anche un invito per gli autori ospiti di prendere parola e contribuire a decifrare con maggiori strumenti il nostro tempo.

Il programma di Letterature Festival è curato da Simona Cives con la collaborazione di un comitato scientifico composto Paolo Di Paolo, Melania Mazzucco, Davide Orecchio, Igiaba Scego e Nadia Terranova.

Gli appuntamenti delle Anteprime

Il primo incontro delle Anteprime, in calendario il 25 marzo alle 21 presso la sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, vedrà Jon Fosse dialogare con Claudia Durastanti e Andrea Romanzi.

Secondo ospite del programma Anteprime sarà lo scrittore spagnolo Javier Cercas, con il nuovo romanzo Il folle di Dio alla fine del mondo (Guanda), che racconta il suo viaggio in Mongolia insieme a Papa Francesco. Cercas dialogherà il 3 aprile alle 19 all’Auditorium Parco della Musica – Studio Borgna con Aldo Cazzullo e Sabina Minardi.

Il 16 giugno alle 21 al Parco Monte Ciocci sarà la volta dello scrittore messicano Guillermo Arriaga in dialogo con Davide Orecchio.

Il 17 giugno alle 21, nella stessa cornice del Parco Monte Ciocci, sarà presente la scrittrice tedesca Daniela Dröscher in conversazione con Igiaba Scego.

Il 25 giugno alle 21 la Casa del Jazz avrà per protagonista David Grossman in dialogo con Melania Mazzucco. Noto per il suo impegno volto a una risoluzione pacifica della questione palestinese, l’autore israeliano è uno dei più grandi narratori contemporanei.

La rassegna delle Anteprime si chiude con un grande protagonista della letteratura italiana: Erri De Luca, scrittore, giornalista, traduttore, autore di testi teatrali e poetici sarà presente il 1° luglio alle 21 presso il Teatro Elsa Morante.

“Partiamo martedì prossimo con uno straordinario intervento di Jon Fosse, l’autore dell’indicibile – ha commentato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri – che ci deve aiutare a dire cose che credevamo essere indicibili, come la guerra, e che invece sono tra noi”.

“Un festival bellissimo – ha aggiunto Gualtieri – quest’anno ampio e impegnativo, con un’idea della letteratura che sta dentro la città e i suoi luoghi e li qualifica per fare della cultura un diritto di cittadinanza.

La letteratura – ha sottolineato il Sindaco – non è semplice da calare nei contesti urbani, ma è quella che dà maggiore profondità, soprattutto con il dialogo tra autori e cittadini”.

“Abbiamo voluto ampliare gli spazi del Festival – ha affermato l’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio – per costruire un dialogo più forte con la città e portare la grande letteratura anche in quartieri più lontani dal centro storico.

Accompagneremo gli straordinari ospiti delle anteprime di quest’anno anche in alcune biblioteche e teatri di quartiere nell’ottica di offrire a tutti e a tutte l’opportunità di ascoltarli.

Inoltre, a partire da questa primavera – ha aggiunto l’Assessore – attiveremo un servizio gratuito di mezzi pubblici che permetta a chi vive nelle periferie e nelle borgate di raggiungere i luoghi della cultura del cuore di Roma, compreso lo Stadio Palatino durante le serate estive di Letterature.

Roma è la città di tutti i romani e ci preme costruire le condizioni perché sia vissuta nella sua interezza, con le straordinarie possibilità che offre”.

“Saranno anteprime all’insegna della grande letteratura internazionale – ha detto dal canto suo la curatrice del Festival Simona Cives – con scrittrici e scrittori provenienti da luoghi diversi del mondo e testimoni e interpreti del nostro tempo. A tutti loro sarà chiesto di anticipare e declinare il tema del ritorno non solo nella sua accezione letteraria, ma anche in tutta la sua ambivalenza legata al nostro contemporaneo”.

“Letterature Festival Internazionale di Roma” è la manifestazione promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, curata dal Dipartimento Attività Culturali con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con Biblioteche di Roma, Fondazione Musica per Roma, Parco Archeologico del Colosseo, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci Liquore Strega.

Qui gli appuntamenti delle ANTEPRIME.

