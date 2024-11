Festival “Ora è qui”, eventi il 3 e 10 dicembre

La seconda edizione di “Ora è Qui. La quarta dimensione della cultura“, il Festival ideato dalle associazioni Fuori Contesto e Dire Fare Cambiare Aps, si conclude con due eventi in occasione delle Giornate Internazionali della Disabilità (3 dicembre) e dei Diritti Umani (10 dicembre).

Le iniziative conclusive incarnano l’essenza del Festival: usare arte e cultura per abbattere barriere, sensibilizzare e coinvolgere la comunità verso un futuro più inclusivo e sostenibile.

Il 3 dicembre 2024, alle 18, nella Sala del Carroccio in Campidoglio, è in programma “Le scelte che fanno la differenza” – tavola rotonda su accessibilità culturale e tecnologie inclusive.

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, uno sguardo sul significato e il senso della parola inclusione in ambito culturale.

Cosa significa realizzare contenuti culturali accessibili? Gli ospiti della giornata risponderanno a questa domanda attraverso la narrazione di alcune esperienze e pratiche adottate.

Saluti istituzionali di Barbara Funari, Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute e interventi di Vera Arma – Artis-Project, Giuseppe Comuniello – Performer, Serenella Di Marco – Palazzo Merulana, Dario Pasquarella – Attore, Chiara Borsella – Fuori Contesto, Emilia Martinelli – Hubstract-Made for Art. Modera: Giulia Morello.

Il 10 dicembre alle 18, nel Salone delle Pitture di Palazzo Merulana, è la volta di TED Artivista 2030 e premiazione del contest fotografico internazionale “Visioni dal pianeta Terra“.

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, l’evento di chiusura del Festival vedrà cinque speaker esplorare le “5 P” dell’Agenda 2030 (Peace, Prosperity, People, Planet, Partnership), con storie e testimonianze sull’importanza della giustizia sociale e della sostenibilità.

Speaker Paola Di Nicola Travaglini – Giudice presso la Corte di Cassazione, Luca Miggiano – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), Francesca Moccia – Cittadinanzattiva, Andrea Satta – Cantautore, Lia Giartosio Goretti – Famiglie Arcobaleno. Modera: Giulia Morello.

Ospiti speciali Angela Rossi – Attivista per l’inclusione sociale, Assia Fiorillo – Cantautrice. A seguire si terrà la premiazione del contest fotografico internazionale “Visioni dal Pianeta Terra” a cura di Roma Fotografia.

L’iniziativa ha il patrocinio di U.N.A.R. (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), e con la collaborazione di Biblioteche di Roma, Palazzo Merulana, Casa di Reclusione di Roma Rebibbia, l’Istituto Comprensivo Rosetta Rossi, Roma Fotografia, Famiglie Arcobaleno, M.A.S.C. Aps, Eureka Primo Onlus, Cattive Ragazze, Urban Arts Project, e la media partnership di Rid.96.8 FM. Il Festival è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE.

La LOCANDINA.

