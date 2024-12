Festività natalizie: Scegliere alberi veri e non di plastica

“Come ogni anno, con l’avvicinarsi del Natale, il Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale lancia una serie di iniziative per promuovere una maggiore consapevolezza ambientale, con un focus particolare sui più giovani.”

È quanto dichiarano il Prof. Ennio La Malfa, pioniere dell’ambientalismo italiano e responsabile scientifico del Movimento, il Presidente Nazionale Piergiorgio Benvenuti e la campionessa mondiale di marcia Giuliana Salce.

Scegliere alberi naturali, non di plastica

“Se si decide di acquistare e decorare un albero di Natale,” spiegano i rappresentanti di Ecoitaliasolidale, “è importante scegliere un albero vero, preferibilmente da venditori autorizzati, evitando quelli con radici recise. Gli alberi naturali, se curati correttamente – ad esempio tenendoli lontano da fonti di calore come termosifoni – possono essere successivamente piantati. Invitiamo tutti a portare il proprio albero dopo le festività nei centri di raccolta, tra cui uno organizzato direttamente da Ecoitaliasolidale, per il loro reimpianto in aree montane.”

“Evitare gli alberi sintetici è una scelta non solo ecologica, ma anche di salute: questi alberi, spesso di bassa qualità, possono contenere materiali dannosi per i più piccoli e, se abbandonati nell’ambiente, impiegano oltre 200 anni per degradarsi. Inoltre, la loro produzione consuma petrolio e rilascia gas serra.”

Due iniziative per un Natale ecosostenibile

Ecoitaliasolidale propone anche due attività a tema ambientale:

1. “Difendiamo l’ecosistema giocando” – Un progetto dedicato a sensibilizzare bambini e ragazzi attraverso giochi e videogiochi educativi, che promuovano la tutela della natura e degli animali in via di estinzione. “Invitiamo a evitare giochi violenti o realizzati con materiali non conformi, potenzialmente nocivi per la salute.”

2. “Il presepe naturale” – Un invito rivolto ai genitori e agli educatori a costruire presepi utilizzando elementi naturali come muschio, legno, bacche e frutta secca, oppure materiali di recupero, per ridurre l’impatto ambientale e promuovere il riuso creativo.

Un messaggio educativo per le nuove generazioni

“Le nostre iniziative mirano a coniugare la tradizione natalizia con la sostenibilità,” concludono La Malfa, Benvenuti e Salce. “Attraverso simboli come l’albero di Natale, il presepe e i regali, possiamo diffondere valori di rispetto per l’ambiente, sicurezza e legalità, educando le nuove generazioni a comportamenti più responsabili.”

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.