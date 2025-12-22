Festività pet-friendly, a Roma il 36% dei proprietari spende per i propri animali

Secondo l’Osservatorio Quattrozampeinfiera, la più nota rassegna pet-friendly dedicata agli animali da compagnia, a Roma il rapporto con gli animali è sempre più maturo, consapevole e in continua evoluzione.

I dati raccolti nella Capitale, città che ospita annualmente la fiera, delineano il profilo di proprietari sempre più attenti al benessere dei propri animali, in particolare durante le festività.

Nel periodo natalizio, circa il 36 per cento dei proprietari acquista prodotti dedicati ai propri animali, mentre il 16 per cento sceglie sia prodotti che servizi, confermando come i pet siano ormai parte integrante della famiglia anche nei momenti di festa.

La sostenibilità guida sempre più le scelte di acquisto: l’80 per cento dei proprietari dichiara di tenerne conto e molti si dicono disposti a spendere di più per prodotti eco-friendly, purché la differenza di prezzo sia contenuta.

Un quadro che evidenzia come il mondo pet stia evolvendo verso maggiore consapevolezza, attenzione ambientale e centralità del benessere animale, soprattutto nelle grandi città e nei periodi di maggiore consumo.

La fascia di età prevalente dei pet owner è compresa tra i 45 e i 65 anni e rappresenta circa il 55 per cento del totale. Il 57 per cento delle famiglie possiede più di un animale, segno di un legame consolidato.

Il cane resta l’animale più diffuso (60 per cento), seguito da chi convive sia con cane che con gatto (24 per cento).

Per quanto riguarda la provenienza degli animali, il 49 per cento arriva da privati o associazioni, mentre il 36 per cento proviene da allevamenti.

L’adozione è vista favorevolmente dal 62 per cento degli intervistati, anche se il volontariato rimane poco diffuso: l’87 per cento dichiara di non aver mai preso parte ad attività di supporto.

«Quattrozampeinfiera, nelle sue cinque tappe, coinvolge i Comuni delle varie città, incentivandoli a prendersi cura degli animali e promuovendo l’adozione presso canili e gattili», spiega Alessandra Aspesi, Responsabile Comunicazione di Quattrozampeinfiera. «Oggi registriamo una forte richiesta di prodotti sostenibili e di consigli per una cura sempre più eco-friendly dei nostri pet».

Elemento trainante di quest’anno è l’iniziativa #UsatoPet, progetto di Quattrozampeinfiera che dà nuova vita agli accessori per animali.

Sono stati raccolti numerosi prodotti destinati alle associazioni locali che aiutano animali in difficoltà. Un gesto semplice ma prezioso, capace di trasformare oggetti inutilizzati in risorse concrete.

«Con iniziative come questa – conclude Aspesi – vogliamo diffondere un messaggio chiaro: rispettare l’ambiente, migliorare la qualità della vita degli animali e coinvolgere attivamente le comunità. In vista delle feste, rinnovo inoltre l’invito a evitare i botti di Capodanno, perché oltre a essere pericolosi e inquinanti, provocano ansia e paura a molti animali».

TAPPE QUATTROZAMPEINFIERA 2026

Padova – 31 gennaio e 1° febbraio – Padova Fiere

Roma – 14 e 15 marzo – Fiera Roma

Napoli – 11 e 12 aprile – Mostra d’Oltremare

Milano – 3 e 4 ottobre – Parco Esposizioni Novegro

Torino – novembre – Lingotto Fiere

