FI Roma: “Inerzia Municipio V sul mercato Viale della Primavera penalizza i cittadini”

“L’inerzia del Municipio V sul mercato di Viale della Primavera è sconcertante. Dopo la riparazione di uno dei due rulli della scala mobile, fondamentale per la mobilità delle persone – soprattutto di anziani e soggetti fragili – all’interno della struttura e la predisposizione del contratto di manutenzione ordinaria che l’AGS affiderà a una ditta, manca solo il collaudo che l’UOT del Municipio continua a procrastinare da settimane, precludendo così l’utilizzo della scala da parte dei fruitori del mercato.

Un’inerzia inaccettabile che non può essere tollerata oltremodo per rispetto dei cittadini che necessitano di questa preziosa infrastruttura per i propri spostamenti, così come emerso anche dai colloqui intercorsi con il presidente del mercato Antonio Rosato in occasione di un sopralluogo da noi effettuato tempo fa.

Chiediamo, dunque, al presidente Caliste e alla sua Giunta di attivarsi al più presto per far sì che il collaudo in oggetto venga eseguito e che la scala mobile del marcato sia restituita alla piena fruizione dei cittadini”.

Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini, il presidente della Commissione Periferie Davide Garofalo e il coordinatore di FI in Municipio V Alessandro Coricello.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.