Si terrà sabato 7 maggio 2022, alle 20.30 su Corso Francia (adiacente via Nicaragua) la fiaccolata “Una luce per Leo. Per non dimenticare”, ove i genitori, insieme a tutti coloro che gli hanno voluto bene, ricorderanno con una candela Leonardo Lamma, nel luogo ove è rimasto vittima di un mortale incidente stradale.

Per info: Paola cell. 3382796158