Fiamme a Monte Ciocci: incendio di sterpaglie minaccia il versante di Valle Aurelia, pompieri in azione

Un incendio di sterpaglie e colture è divampato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 giugno, nella zona di Monte Ciocci, sul versante che guarda Valle Aurelia.

L’allarme è scattato intorno alle 12.20, quando sul posto è intervenuta la squadra 9A dei vigili del fuoco del distaccamento Prati.

Le operazioni di spegnimento sono rese più complesse dalla natura del terreno, particolarmente scosceso e difficilmente accessibile in alcuni punti.

Per questo motivo i vigili del fuoco stanno operando con il supporto di moduli della Protezione civile, impegnati nel raggiungimento delle aree più impervie.

Secondo quanto riferito, al momento non risultano persone coinvolte né danni a strutture o abitazioni.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area proseguono per evitare eventuali riaccensioni del rogo.

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