Fiamme a Monte Compatri: incendio vicino a una casa cantoniera disabitata

Paura nella tarda serata di mercoledì 3 settembre a Monte Compatri, dove un incendio ha avvolto un’area sterrata di circa cento metri quadrati lungo via Casilina, vicino a una casa cantoniera disabitata.

Le prime segnalazioni al 112 parlavano di lingue di fuoco che si levavano tra arbusti e sterpaglie, visibili a distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme, e i carabinieri del nucleo radiomobile di Frascati e della stazione di Colonna, che hanno avviato le prime verifiche.

Secondo le prime informazioni, sarebbero stati rinvenuti alcuni elementi – probabilmente inneschi – che fanno sospettare una origine dolosa del rogo.

Fortunatamente, non si registrano feriti né danni agli edifici circostanti, ma le indagini proseguono per accertare le responsabilità e chiarire la dinamica dell’incendio.

