Fiamme a Tor Sapienza: baraccopoli in fumo, almeno quindici persone evacuate

Roma torna a fare i conti con l’emergenza abitativa. Un incendio improvviso ha devastato una baraccopoli abusiva nel quartiere di Tor Sapienza, precisamente in via Emilio Longoni.

Il rogo, divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 7 gennaio, ha costretto almeno quindici persone a mettersi in salvo, portando via con sé quel poco che erano riuscite a recuperare dalle fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti.

Le immagini sono drammatiche: materassi, coperte e altri oggetti accatastate lungo il ciglio della strada, mentre gli occupanti guardano increduli ciò che resta delle loro baracche.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, la Polizia Locale e gli agenti della polizia di Stato, mentre il Sulpl romano (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) ha diffuso la notizia.

L’intervento di Marco Milani, segretario romano del Sulpl:

“Nello stesso giorno in cui si discute l’istituzione di una zona rossa nelle aree di Termini e dell’Esquilino, oltre l’invio di ulteriori forze dalle già esigue risorse del corpo nelle zone centrali in occasione degli eventi giubilari, l’ennesimo insediamento spontaneo prende fuoco nelle periferie, mettendo a rischio le vite degli sfortunati abitanti“.

“Da ormai troppi anni la polizia locale di Roma capitale ha perso il polso su campi rom, sul controllo e gli sgomberi degli insediamenti abusivi, logica conseguenza di politiche che hanno visto i gruppi preposti essere impiegati a piantonare con postazioni fisse i marciapiedi dell’Esquilino per paura di servizio televisivi che ne mostrino il degrado.

Ricordiamo al sindaco – ha continuato – come aver deciso di affrontare il Giubileo del 2025, con una pianta organica carente di 3000 unità e con 1300 agenti in meno rispetto al Giubileo del 2000 costituisca la premessa delle attuali carenze.

Per quanto ne riguarda la gestione – ha concluso – invitiamo Amministrazione e comando a rivedere le politiche di sicurezza urbana a nostro avviso degenerate negli ultimi anni.

Le donne e gli uomini della polizia locale, ormai presenza prevalente nei territori urbani, meritano investimenti, formazione e riconoscimenti. Ma soprattutto di essere messi in condizione di garantire anche preventivamente sicurezza ai cittadini, anziché essere impiegati in piantonamento di facciata“.

Cause ancora da accertare: si indaga sull’origine del rogo

Al momento, le cause che hanno scatenato l’incendio non sono ancora state chiarite. Gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi, tra cui un possibile corto circuito o un fuoco acceso per riscaldarsi, che potrebbe essere sfuggito al controllo degli occupanti della baraccopoli.

Rischio sicurezza e degrado: il problema delle baraccopoli a Roma

L’incendio di oggi riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza e del degrado nelle periferie della Capitale.

Le baraccopoli, spesso realizzate in condizioni precarie, rappresentano un rischio sia per gli occupanti sia per chi vive nelle zone limitrofe.

Le fiamme di Tor Sapienza sono solo l’ultimo segnale d’allarme di un’emergenza sociale che non può più essere ignorata.

