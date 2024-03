Fiamme al centro commerciale: serata di paura a Valmontone

Momenti di paura ieri Giovedì 7 Marzo 2024 al centro commerciale I Macinanti, nel comune di Valmontone, per un grosso incendio scoppiato intorno alle 19, che ha scatenato il panico all’interno del punto vendita. Una giornata di super lavoro per i vigili del fuoco impegnati sino alla notte nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

L’intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio all’interno dell’ufficio posto sul retro di una gioielleria del centro commerciale del comune della provincia sud della Capitale. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, carabinieri della compagnia di Colleferro e polizia locale. A informare la cittadinanza in tempo reale sui canali social istituzionali il vice sindaco Pierluigi Pizzuti e il delegato alla sicurezza Massimo Terzini: “Fortunatamente non si registrano feriti e la situazione è sotto controllo. Sono stati effettuati anche dei rilievi per individuare le cause dell’incendio e valutare eventuali danni agli ambienti comuni”.

Incendio al centro commerciale:

Pesante il bilancio dell’incendio dove si “contano i danni – scrivono ancora dal comune di Valmontone -. Oltre alla gioielleria, completamente distrutta dalle fiamme, altre attività hanno avuto danni agli impianti (elettrico ed idraulico) e, nel caso di Eurospin, al soffitto in cartongesso, crollato a tratti a causa dell’infiltrazione di acqua dal piano superiore (che ha rovinato buona parte dei prodotti esposti sugli scaffali)”.

Per tutta la mattina, il sindaco Veronica Bernabei e il vice sindaco Pierluigi Pizzuti hanno seguito da vicino le operazioni in corso, restando a stretto contatto con il funzionario dei vigili del fuoco, per le verifiche del caso. “Per ora il centro commerciale I Macinanti resta chiuso al pubblico, con la possibilità per le attività di riaprire presentando la documentazione richiesta dai vigili del fuoco. Bernabei e Pizzuti hanno spiegato a tutti i titolari i passi da compiere garantendo, da parte del Comune, la massima solerzia nel rilascio delle autorizzazioni. In segno di solidarietà e di aiuto concreto, l’Amministrazione comunale sta predisponendo gli atti per sospendere la Tari a tutte le attività coinvolte. Allo studio anche ulteriori misure per poter essere quanto più vicini agli operatori in questo momento cosi difficile”.

