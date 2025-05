Fiamme al quarto piano, paura a San Lorenzo: evacuate 30 persone

Una colonna di fumo nero che si alza tra i palazzi, urla concitate, l’odore acre che penetra fin dentro le narici. È iniziata così la mattinata di sabato 3 maggio in viale dello Scalo di San Lorenzo, dove un incendio ha seminato panico tra i residenti di un edificio al civico 40.

Poco prima delle 9, le fiamme sono esplose da un appartamento al quarto piano, cogliendo tutti di sorpresa. Qualcuno ha sentito il crepitio sinistro provenire dai piani alti, altri hanno visto il fumo invadere le scale. In pochi minuti è scattato l’allarme.

Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute con rapidità, affrontando il rogo che, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato causato da un corto circuito ai contatori elettrici. Sul posto anche tre pattuglie della polizia di Stato, pronte a gestire la sicurezza e a coordinare le operazioni di evacuazione.

Per precauzione, circa trenta persone sono state accompagnate all’esterno dello stabile, mentre la strada è stata chiusa al traffico per facilitare i soccorsi, generando qualche disagio alla circolazione già intensa della zona.

Il fuoco è stato domato in poco più di mezz’ora, evitando il peggio. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta, così come l’apprensione tra i residenti, molti dei quali si sono riversati in strada in pigiama, stringendo in mano cellulari e documenti.

A emergenza rientrata, restano da chiarire con precisione le cause dell’incendio e i danni all’appartamento coinvolto. Ma a San Lorenzo, questa mattina, in molti hanno avuto il cuore in gola.

