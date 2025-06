Fiamme in pizzeria ad Allumiere: serata di paura in piazza della Repubblica

Una tranquilla serata estiva si è trasformata in un incubo ad Allumiere, dove un violento incendio ha devastato una pizzeria situata in piazza della Repubblica.

Le fiamme sono divampate improvvisamente nella serata di martedì 17 giugno, cogliendo tutti di sorpresa. Due persone sono rimaste ustionate e il locale è stato dichiarato inagibile.

L’allarme è scattato intorno alle 21.00. I vigili del fuoco di Civitavecchia, intervenuti con la squadra 17/A e un’autobotte, hanno lavorato a lungo per domare il rogo ed evitare che si propagasse all’intero edificio.

Un’operazione complessa, svolta con la consueta tempestività, che ha permesso di circoscrivere l’incendio evitando danni ben peggiori.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dalla cucina, ma le cause precise dell’incendio restano ancora in fase di accertamento. Sul posto anche i carabinieri, incaricati delle indagini.

Le due persone rimaste ferite, fortunatamente non in gravi condizioni, sono state trasportate all’ospedale di Civitavecchia per le cure del caso.

