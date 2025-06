Fiamme nel vecchio teatro municipale di Spinaceto: nessun ferito

Il boato è arrivato nel tardo pomeriggio di lunedì 23 giugno. Una colonna di fumo ha cominciato a salire da via Caduti della Guerra di Liberazione, nel cuore di Spinaceto, dove un tempo sorgeva l’ex teatro municipale “Boomerang”, oggi abbandonato e murato. Da lì è partita la chiamata: un incendio stava divorando i resti di quella che un tempo era una sala culturale viva e pulsante.

Intorno alle 18:00, i vigili del fuoco sono intervenuti con più squadre, spalleggiati dai carabinieri della stazione di Tor de’ Cenci. All’arrivo, l’aria era irrespirabile.

L’ex teatro, chiuso dal 1998 e dimenticato da oltre 25 anni, era diventato rifugio di rifiuti, mobili sfasciati e masserizie accatastate nel buio del piano interrato di uno stabile in largo Niccolò Cannella. Tutto è andato distrutto.

Nessun ferito, per fortuna. I locali erano vuoti al momento del rogo. Ma il danno, simbolico più che materiale, resta forte. Il teatro “Boomerang”, che nel passato aveva ospitato spettacoli e attività sociali per il quartiere, era stato trasferito anni fa nella sede di via Carlo Avolio, oggi conosciuta come “Teatro della Dodicesima”.

Ironia del destino: proprio quei locali bruciati erano destinati a rinascere. Grazie al progetto capitolino “15 progetti in 15 municipi”, l’ex teatro sarebbe diventato presto un “hub dei servizi” per il territorio, con un investimento previsto di oltre 1,5 milioni di euro. L’assessore del IX Municipio, Manuel Gagliardi, ha confermato che i locali erano già stati assegnati alla Protezione Civile per il riuso sociale.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Ma resta l’amaro sapore di un’occasione sfiorata. Tra le pareti annerite dal fumo e gli odori pungenti di plastica bruciata, Spinaceto si ritrova a guardare, ancora una volta, un pezzo del suo passato andare in cenere. E il futuro, ora, dovrà ripartire dalle macerie.

