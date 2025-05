Fiamme nella notte al Grand Hotel Fleming: 200 ospiti evacuati, nessun ferito

Era una serata tranquilla, quella di venerdì 30 maggio, nel quartiere Fleming, a Roma Nord.

Le luci soffuse del Grand Hotel, il brusio sommesso degli ospiti rientrati dalle cene e dalle passeggiate serali, il silenzio elegante che avvolge uno dei quartieri più residenziali della capitale. Poi, poco dopo le 22:30, qualcosa ha rotto quella quiete: l’odore acre di fumo, un allarme che si è messo a suonare, le grida del personale.

Un incendio, improvviso, si è sprigionato all’interno di una camera al primo piano della struttura. In pochi minuti, le fiamme hanno minacciato di estendersi alle stanze vicine, rendendo necessario un intervento d’emergenza.

Nel giro di pochi minuti, l’intera struttura è stata evacuata: circa duecento ospiti sono stati accompagnati all’esterno dai vigili del fuoco e dal personale dell’hotel. I soccorsi sono arrivati in massa: sul posto diverse squadre dei pompieri, gli agenti del commissariato Prati e la polizia scientifica.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Solo tanta paura e una lunga attesa nel piazzale antistante, con gli ospiti infreddoliti e spaventati ma illesi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato causato da un corto circuito. Le fiamme sono state domate nel giro di un paio d’ore, ma i danni materiali non sono trascurabili: la camera da cui è partito il rogo e alcune stanze adiacenti sono state dichiarate inagibili. Il resto dell’hotel, dopo un’attenta ispezione, è stato riaperto e gli ospiti hanno potuto fare rientro nelle loro camere nel cuore della notte.

Le indagini sono ora nelle mani degli agenti del commissariato Ponte Milvio, che stanno passando al setaccio i sistemi elettrici dell’hotel per accertare le cause precise del rogo. Intanto, l’amministrazione della struttura si è già messa al lavoro per ripristinare la piena funzionalità delle aree danneggiate e rassicurare i clienti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.