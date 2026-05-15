Fiamme nella notte in via Appia Nuova: evacuata una palazzina, salvi due giovani e i loro cani

Nel cuore della notte, tra il rumore delle sirene e il fumo che ha invaso via Appia Nuova, si è sfiorata la tragedia. Un incendio scoppiato poco dopo l’una in un appartamento al secondo piano di una palazzina al civico 608 ha costretto decine di residenti a lasciare le proprie case in piena notte.

Provvidenziale l’intervento degli agenti del Distretto San Giovanni, che hanno tratto in salvo una coppia addormentata insieme ai loro due cani.

Le fiamme sono divampate sul balcone dell’abitazione e, in pochi minuti, il rogo ha iniziato a propagare una densa nube di fumo nero lungo il vano scale e negli appartamenti vicini. A notare l’incendio sono state alcune pattuglie della Polizia impegnate nei controlli del territorio.

Gli agenti hanno immediatamente lanciato l’allarme ai Vigili del Fuoco e al 118, poi si sono precipitati all’interno dello stabile per evacuare i residenti.

Mentre parte degli operatori bussava porta a porta per far uscire i condomini — una quarantina le persone fatte allontanare per sicurezza — altri poliziotti hanno raggiunto l’appartamento interessato dall’incendio.

Dentro c’erano un uomo di 33 anni e una donna di 32, ancora addormentati e inconsapevoli del pericolo che stava saturando le stanze.

Gli agenti sono riusciti a svegliare la coppia e ad accompagnarla rapidamente all’esterno insieme ai due cani di famiglia, rimasti intrappolati nell’abitazione invasa dal fumo. Una manciata di minuti che, secondo i primi riscontri, potrebbe aver evitato conseguenze ben più gravi.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverso tempo e hanno richiesto la completa evacuazione della palazzina fino alla messa in sicurezza dell’edificio.

Alla fine il bilancio parla di tre poliziotti rimasti lievemente intossicati durante i soccorsi: sono stati medicati dal personale sanitario del 118 senza conseguenze serie. Illesi, ma fortemente scossi, i due residenti salvati nella notte.

Pesanti invece i danni all’abitazione interessata dal rogo, dichiarata temporaneamente inagibile a causa delle conseguenze dell’incendio e dei residui della combustione. Gli altri condomini hanno invece potuto fare rientro nei propri appartamenti una volta terminate le verifiche tecniche.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio. I Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire l’origine delle fiamme, partite dal balcone dell’appartamento. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile corto circuito o una causa accidentale, ma nessuna pista viene esclusa.

A fare la differenza, ancora una volta, è stata la rapidità dell’intervento. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, il fumo aveva già invaso gran parte dell’abitazione. Senza quei soccorsi immediati, la notte di via Appia Nuova avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

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