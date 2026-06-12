Fiamme tra le sterpaglie a Pietralata, il rogo lambisce l’area adiacente il progetto stadio della Roma

A pochi passi dall’area destinata a ospitare il futuro stadio della Roma, una densa colonna di fumo nero visibile da più parti della zona di Pietralata, attirando l’attenzione di residenti e automobilisti.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata, quando un incendio ha interessato un’area di vegetazione lungo via dei Monti Tiburtini, all’altezza del civico 144.

Le fiamme, alimentate dalle sterpaglie secche presenti sul terreno, si sono propagate rapidamente, generando un pennacchio visibile da gran parte del quadrante est della Capitale e persino dalla zona della stazione Tiburtina. In pochi minuti numerose segnalazioni sono arrivate ai soccorsi.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme raggiungessero altre porzioni dell’area.

Una volta domato l’incendio, sono iniziate le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza del terreno interessato.

A supporto delle attività erano presenti anche gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale, incaricati di monitorare la situazione e garantire la sicurezza nella zona.

Nonostante la visibilità del fumo e l’apprensione tra i residenti, non si sono rese necessarie modifiche alla viabilità e la circolazione è proseguita regolarmente.

Non risultano persone coinvolte né danni a edifici o infrastrutture. Restano ora da accertare le cause che hanno innescato il rogo.

Gli approfondimenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire l’origine dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.

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