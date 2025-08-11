Fidene, follia sul bus 90: autista aggredito con una sega da un passeggero

Un normale turno di lavoro si è trasformato in un incubo per un autista Atac di 51 anni, alla guida del jumbo bus della linea 90.

Erano circa le 17 di venerdì 8 agosto quando, all’altezza di largo Fausta Labia, nel quartiere Fidene, il conducente ha notato un passeggero che fumava a bordo. Con tono fermo ma educato, gli ha chiesto di spegnere la sigaretta.

Quello che doveva essere un semplice richiamo è degenerato in violenza. Il passeggero, un 42enne di origine marocchina, ha reagito in modo furioso. Prima le urla, poi la colluttazione. Ma la situazione è precipitata quando l’uomo ha estratto una sega, colpendo l’autista alla mano e alla testa.

Il conducente, sanguinante e sotto shock, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Vannini. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno fermato e arrestato l’aggressore. L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di lesioni aggravate.

