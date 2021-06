Figliomeni (FDI): ancora un bus in fiamme, in fumo la propaganda della Raggi

“Continua la strage dei mezzi dell’Atac che vanno a fuoco. , nonostante le frasi trionfalistiche del Sindaco Raggi e del duo Calabrese-Ferrara sul rinnovamento dell’azienda di trasporto pubblico, un incendio, l’ennesimo, si è sviluppato su un mezzo davanti al Ministero della Marina su via Flaminia a pochi passi da piazza del Popolo, dove i turisti che si stanno riaffacciando dopo la pandemia hanno potuto assistere alle condizioni in cui versa il sistema del trasporto pubblico della Capitale. È la settima vettura del trasporto pubblico a interrompere il servizio, dall’inizio dell’anno, per principi d’incendio o per incendi distruttivi. Da cinque anni, con una miriade di atti, denunciamo la mancata manutenzione dei mezzi dell’Atac, come peraltro è stato accertato dalla Corte dei Conti che l’ha messo nero su bianco nella sua relazione di estrema critica alla giunta Raggi. La propaganda grillina sta andando in fumo come gli autobus, mentre alla città rimane un trasporto pubblico da terzo mondo”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina