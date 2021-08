Figliomeni (Fd’I): incendio al canile Muratella manda in fumo propaganda grillina sugli animali

“Fra le cose più odiose in cui ci siamo imbattuti e che abbiamo cercato, in ogni modo, di combattere vi è il disinteresse della Giunta Raggi nei confronti nei nostri amici a quattro zampe. Più volte nel corso degli anni abbiamo segnalato le condizioni pietose in cui versa il canile della Muratella il quale, nella serata di ieri, si è trovato circondato dalle fiamme che, fortunatamente, sembra non abbiano comportato conseguenze particolarmente tragiche per gli animali, a parte la paura. Vogliamo ringraziare, ancora una volta, i volontari che continuano a donare il proprio tempo e il loro affetto ai cani e che, anche in questa occasione, erano presenti sul posto. Quest’ultima vicenda, con le fiamme che hanno lambito l’area del canile, manda in fumo tutta la propaganda della Giunta Raggi in tema di tutela degli animali. Nella prossima consiliatura chiederemo, nuovamente, oltre che la reale riqualificazione della struttura oramai veramente obsoleta, anche il potenziamento degli uffici perché i nostri amici animali meritano la massima attenzione da parte delle istituzioni”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.