Figliomeni (FDI): “Troppi positivi nelle scuole. Interrogazione sulla Dalmazio Birago” 

“Senza voler creare alcun allarmismo riteniamo che, se fossero vere le voci di oltre dieci insegnanti positivi, oltre che loro familiari e tantissimi alunni e personale della scuola dell’infanzia Dalmazio Birago sulla Collatina, occorrerà intervenire immediatamente adottando tutte le misure necessarie a tutela dei ragazzi, dei loro familiari e di tutto il personale scolastico. Ci giungono voci di tante altre scuole chiuse, di mancanza di educatrici nei nidi oltre che di collaboratori ex multiservizi nelle altre scuole, che invece sarebbero fondamentali nello svolgimento delle varie mansioni ed incombenze”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Non aver fornito – prosegue la nota – alle insegnanti ed agli operatori i necessari e soprattutto completi dispositivi di protezione, ma soltanto una semplice mascherina chirurgica, riteniamo che sia stata un’azione molto grave, rischiosa e pericolosa, da parte delle istituzioni a guida Pd e M5s e ovviamente comprendiamo la rabbia di alcune famiglie che vorrebbero intentare un’azione legale contro chi si è reso responsabile di queste scelte scriteriate, lasciando peraltro che il contagio si propagasse. Abbiamo presentato una dettagliata interrogazione per chiedere le motivazioni di tale assurdo comportamento e se non sia il caso di procedere con la chiusura della scuola e con l’immediata sanificazione degli ambienti scolastici. La tutela della salute, soprattutto dei più piccoli, deve prevalere su ogni cosa e sarebbe da pazzi non intervenire tempestivamente nelle scuole in caso di riscontrate positività al Covid”.