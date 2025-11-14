Fila record in via del Corso: centinaia davanti a Sephora per il “Late Night”

Un pomeriggio insolito a Roma, quello di giovedì 13 novembre. Chi passeggiava lungo via del Corso poco prima delle 18 non poteva non notare una scena fuori dal comune: centinaia di persone in fila davanti al negozio Sephora, la famosa catena di profumi e cosmetici.

Per il Natale ci vuole ancora tempo, ma l’attesa era comunque infinita: si parlava di una fila lunga quasi 200/300 metri. Il motivo? L’evento esclusivo “Late Night”, riservato ai possessori della Carta Gold.

Solo chi era iscritto a questo programma poteva accedere al negozio e approfittare di sconti speciali e servizi dedicati, trasformando l’iniziativa in un vero e proprio appuntamento “da non perdere” per gli appassionati di bellezza.

Chi osservava la scena, tra curiosità e ironia, non ha potuto fare a meno di commentare la lunghezza della fila: “Manco per la finale di Coppa dei Campioni”, ha commentato l’autore del video pubblicato sulla pagina Instagram romaora_it, esprimendo tutta la sorpresa per l’afflusso di visitatori.

Un pomeriggio di shopping che ha trasformato la centralissima via del Corso in un vero e proprio serpentone di appassionati, tutti in attesa di entrare nel regno dei profumi e dei trucchi, sfidando il freddo e la pazienza per non perdersi l’evento dell’anno.

