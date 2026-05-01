Finale di Coppa Italia: il piano mobilità per il 13 maggio

Si è svolta giovedì 30 aprile la conferenza “Road to Zero“, dedicata alla presentazione del piano mobilità predisposto da Roma Capitale, in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico.

Previsti mezzi pubblici gratis per chi ha il biglietto della partita, corse potenziate e metropolitane aperte fino alle 1:30 di notte.

La presentazione si è tenuta allo Stadio Olimpico, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, del direttore generale di Roma servizi per la mobilità Luca Averello, del presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli e del responsabile del Parco del Foro Italico, Andrea

Santini.

Nell’ambito del progetto “Road to zero“, giunto alla terza edizione, promosso da Lega Serie A in collaborazione con Sport e Salute, Roma Capitale e l’agenzia comunale Roma servizi per la mobilità, insieme agli altri partner coinvolti, è stato predisposto un piano straordinario che prevede infatti, tra le principali misure, la possibilità per i possessori del biglietto di usufruire gratuitamente del trasporto pubblico per l’intera giornata del match.

Il titolo, denominato mobility pass, sarà valido su metropolitane, bus e ferrovie urbane e potrà essere richiesto a partire dall’11 maggio. Dopo l’acquisto del biglietto per la finale, i tifosi riceveranno una e-mail con le indicazioni per accedere alla piattaforma dedicata di Atac e richiedere il mobility pass speciale Coppa Italia 2026.

A partire dall’11 maggio sarà disponibile il link alla pagina dedicata, attraverso la quale sarà possibile completare la procedura inserendo il codice del biglietto e l’e-mail utilizzata per l’acquisto.

La richiesta del titolo di viaggio potrà essere effettuata fino alle 23:59 del 13 maggio e, una volta completata la procedura, verrà generato un pass digitale con Qr code valido per viaggiare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale dalle 5:30 del 13 maggio fino alle 10 del 14 maggio.

Il piano prevede inoltre il potenziamento dei collegamenti verso l’area del Foro Italico, con particolare riferimento agli snodi di piazza Mancini e piazzale Clodio. Tra le soluzioni indicate, il raggiungimento dello stadio tramite Metro A fino a Flaminio e tram 2, oppure tramite la fermata Ottaviano con collegamenti bus, oltre ai servizi dalle principali stazioni ferroviarie cittadine.

“Gli assi sui quali si basa il piano di mobilità sono cinque – ha spiegato l’Assessore Patanè – : la possibilità di scaricare il biglietto gratuitamente, il potenziamento della metropolitana che allungherà l’orario dalle 23:30 all’1:30, il potenziamento delle linee autobus, il posizionamento dei parcheggi per la sharing mobility accanto allo stadio Olimpico con un aumento dei dispositivi a disposizione dei tifosi, e il trasporto delle persone con disabilità, che sarà garantito gratuitamente con navette dedicate”.

Ulteriori informazioni sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

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