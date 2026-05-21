Fine dell’era del clan Gambacurta: il Montespaccato Calcio diventa definitivamente bene pubblico

Per anni quel centro sportivo è stato considerato uno dei simboli più evidenti del potere criminale radicato nella periferia ovest della Capitale. Oggi, invece, il Montespaccato Calcio diventa definitivamente un bene dello Stato.

La Corte di Cassazione ha confermato la confisca del patrimonio riconducibile a Franco Gambacurta, chiudendo uno dei procedimenti più delicati legati alla criminalità organizzata romana e sancendo il passaggio definitivo della società sportiva e delle strutture sotto il controllo pubblico.

La decisione della Suprema Corte mette il punto finale a una lunga vicenda giudiziaria iniziata nell’estate del 2018 con l’operazione “Hampa”, che portò a decine di arresti e al sequestro della polisportiva del quartiere.

Con la pronuncia definitiva vengono confermate anche le precedenti decisioni della Corte d’Appello, superando i dubbi sorti nei mesi scorsi dopo alcuni passaggi processuali che avevano riacceso la preoccupazione tra residenti e associazioni del territorio.

Il centro sportivo “Don Pino Puglisi”, nel frattempo, è diventato il simbolo di un percorso di rinascita sociale.

A guidare il rilancio è stata l’Asp Asilo Savoia, nominata custode giudiziario dopo il sequestro e protagonista di un progetto che ha trasformato l’impianto in un presidio sportivo e inclusivo aperto ai giovani del quartiere.

“La confisca definitiva ci permette finalmente di chiudere la lunga fase transitoria iniziata nel 2018 e di rilanciare il progetto di partecipazione popolare avviato negli ultimi anni”, ha dichiarato il presidente di Asilo Savoia, Massimiliano Monnanni.

Il futuro della struttura sarà ora legato al “Patto di Quartiere per Montespaccato”, sottoscritto tra Governo, Regione Lazio e Roma Capitale, con l’obiettivo di garantire una gestione stabile e condivisa dell’impianto.

Dal Campidoglio arriva la soddisfazione bipartisan per una decisione considerata simbolica nella lotta contro le infiltrazioni criminali.

Per le istituzioni cittadine il modello Montespaccato rappresenta oggi la prova concreta di come un bene sottratto alle mafie possa essere restituito al territorio trasformandosi in uno spazio di sport, aggregazione e legalità.

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