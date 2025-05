Finge di comprare sigarette, poi il furto e la coltellata: paura al Villaggio Prenestino

Un pomeriggio qualunque, in un bar tabacchi del Villaggio Prenestino, si è trasformato in un assalto dal sapore cinematografico, ma finito nel sangue.

A fare le spese dell’ennesima ondata di criminalità che sembra non dare tregua alla zona est di Roma, è stato un commerciante di 56 anni, colpito da una coltellata all’avambraccio nel tentativo disperato di difendere il proprio lavoro.

Sono da poco passate le 14 di sabato 3 maggio, quando un uomo si presenta nel bar tabacchi di via del Fosso dell’Osa. All’apparenza è un cliente qualsiasi, chiede delle sigarette.

Ma in un attimo, la finzione crolla: il finto cliente scavalca il bancone e arraffa due pacchi pieni di gratta e vinci, 150 biglietti dal valore ancora ignoto ma potenzialmente molto alto. Poi corre fuori, diretto verso un’auto parcheggiata poco distante.

Il titolare del negozio, però, non si arrende. Esce di corsa, lo insegue, lo raggiunge. Riesce persino a sfilare le chiavi dal quadro dell’auto e a riprendersi il bottino. Ma il malvivente non demorde.

Estrae un coltello a serramanico e colpisce il commerciante all’avambraccio sinistro, ferendolo. Sotto la minaccia dell’arma, torna indietro, rientra nel locale, afferra altri gratta e vinci e fugge via al volante dell’auto.

Sul posto è intervenuta la polizia, insieme alla Scientifica, che ha effettuato i rilievi. La vittima, trasportata in ospedale, se l’è cavata con una ferita non grave, ma il timore, per molti, è che la prossima volta possa andare peggio.

A far sentire la propria voce è stata l’associazione Villaggio Prenestino, che ha parlato di un “film già visto troppe volte”:

“Non è la prima volta che lo stesso esercizio viene preso di mira, ma stavolta si è rischiato davvero grosso. Troppo. Ringraziamo la polizia per il rapido intervento, ma dobbiamo dirlo chiaramente: questa è la triste realtà del nostro quartiere. Non si può più parlare di episodi isolati. I delinquenti sanno bene della carenza di controlli e agiscono indisturbati”.

Il tono della denuncia è acceso, quasi disperato, ma non privo di autocritica:

“La sicurezza inizia da noi. Non possiamo continuare a pensare che non ci toccherà mai. Se restiamo in silenzio, prima o poi toccherà a tutti”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.